POLITICA ITALIA Tensioni in piazza a Roma alle proteste contro il decreto sicurezza Le opposizioni intanto intervengono in massa in Aula. Amministrative: centrosinistra avanti ovunque

L'affluenza alle amministrative alla fine è stata in linea con la tornata precedente: 56,29% è il dato definitivo, contro il 56,32%. Centrosinistra avanti ovunque, a Ravenna in particolare Alessandro Barattoni si impone al primo turno, qui ha votato un elettore su due, e l'affluenza definitiva è del 49,54%, in calo di circa quattro punti e mezzo. L'unico ballottaggio si prospetta a Taranto, mentre a Genova è avanti la candidata di centrosinistra Silvia Salis. Alla Camera opposizioni scatenate sul decreto sicurezza, che intanto è contestato, con tensioni, in piazza, come dimostrano queste immagini. La minoranza in Aula interviene in massa anche per stigmatizzare la procedura seguita in commissione, dove è stata imposta una doppia tagliola, su emendamenti e dichiarazioni di voto: è la prima volta che un decreto in prima lettura non viene modificato da alcun emendamento.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Alice Buonguerrieri, deputata Fratelli d'Italia; Riccardo Magi, deputato Più Europa; Federico Cafiero De Raho, deputato Movimento 5 Stelle; Roberto Giachetti, deputato Italia Viva







