Tensioni nel fine settimana: intensificate le Forze dell'Ordine per la stagione estiva

Si è riunito ieri mattina a Rimini il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica: il Prefetto ha annunciato l'intensificazione delle Forze dell'Ordine per la stagione estiva. Oggi, invece, è in programma un incontro tra la Regione e i sindaci della costa per discutere dei problemi di gestione dell'ordine pubblico creati dalla movida negli ultimi fine settimana.









Dopo gli ultimi fatti di cronaca, che hanno visto una tensione piuttosto alta da parte di alcuni gruppi di giovani, il Ministero dell'Interno ha annunciato che il numero di unità delle Forze dell'Ordine della provincia di Rimini sarà rafforzato a partire da metà del mese prossimo fino a inizio settembre.

Saranno più di 200 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza ad aggiungersi alle Forze dell'Ordine della provincia.

Da questo fine settimana, verranno ulteriormente intensificati i controlli da parte della Polizia Locale, che verificheranno il rispetto sia della prevenzione generale che dell'ordine pubblico dal giovedì alla domenica sera, soprattutto nelle aree più a rischio di affollamento.

Il Prefetto, su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Rimini, ha invitato il rappresentante della società concessionaria a chiarire i disagi che si sono verificati nell'area del casello autostradale di “Rimini Sud”. Il responsabile del tratto ha comunicato l'urgenza dei lavori dovuta a un sopralluogo ispettivo effettuato a maggio e che la chiusura del cantiere è prevista tra il 20 e il 22. giugno. Intanto, la Polizia Stradale e Municipale renderanno più fluida la viabilità negli snodi più critici.