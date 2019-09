Tenta di entrare in Italia con documenti falsi, scoperto al Fellini di Rimini

Tentava di attraversare i controlli all'aeroporto Fellini di Rimini con documenti falsi e ben contraffatti, tanto da ingannare i sistemi di controllo, ma è stato comunque beccato. Protagonista della vicenda un cittadino russo di 27 anni che ieri ha tentato di superare il controllo passaporti con un permesso di soggiorno greco falso. I dispositivi elettronici hanno interpretato come vero il documento, ma il personale in servizio ha notato che qualcosa non andava. La polizia di frontiera ha quindi denunciato il giovane che è stato subito reimbarcato sul volo diretto in Russia.