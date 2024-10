RICCIONE Tenta di guadare il Marano col Land Rover, ma resta impantanato Sono intervenuti i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e la Municipale. L'autista dovrà pagare il recupero del mezzo e una sanzione

Tenta di guadare il Marano col Land Rover, ma resta impantanato.

Un automobilista di Riccione, stamattina, ha tentato di guadare il fiume Marano all'altezza della foce, riporta RiminiToday. Il suo Land Rover è rimasto impantanato nella sabbia e poi è semiaffondato. Una volta entrato nel fiume, la corrente ha trascinato al largo il veicolo fino a che non è stato travolto dalle onde. L'autista ha fatto scattare l'allarme e sono intervenuti i Carabinieri di Riccione, la Capitaneria di Porto e la Municipale.

Il recupero del veicolo è stato più difficile del previsto, poiché il Land Rover era completamente bloccato dalla sabbia, richiedendo così mezzi appositi per ripescarlo. Non è la prima volta che dei veicoli vengono bloccati nella sabbia della foce del Marano. Come negli altri casi, l'autista dovrà pagare il recupero del veicolo e una sanzione per accesso al demanio marittimo con un veicolo.





I più letti della settimana: