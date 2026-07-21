CRONACA RIMINI Tenta di pagare con una carta di credito rubata: arrestato Un marocchino di 44 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in flagranza dai Carabinieri. La tessera era stata rubata in un auto qualche giorno prima in città

Tenta di pagare con una carta di credito rubata: arrestato.

Stava pagando della merce in un negozio di via Destra del Porto con una carta di credito rubata: un cittadino marocchino di 44 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Rimini Porto per utilizzo indebito di carta di credito oggetto di furto. La carta era stata sottratta nel corso di un furto su autovettura consumato a Rimini nella notte del 19 luglio. Allertati dalla Centrale Operativa, i militari si sono recati nell'esercizio commerciale fermando l'uomo sul posto. La tessera è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini in attesa della traduzione alla Casa Circondariale, come disposto dall'Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire l'intera vicenda e individuare un complice.

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