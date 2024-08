CRONACA Tenta di partire dall'aeroporto di Rimini con un passaporto falso, arrestato

Aveva un passaporto spagnolo contraffatto un uomo di 51 anni fermato dalla Polizia di Frontiera, all'aeroporto di Rimini mentre tentava di imbarcarsi per Londra. Grazie ai sistemi dattiloscopici connessi in ambito europeo ed in uso alla Polizia di Frontiera, è stato possibile risalire alla reale identità del cittadino iraniano, titolare di un visto di ingresso Schengen scaduto, che il 13 agosto era già stato arrestato a Malpensa. Nell'occasione aveva presentato un passaporto della Repubblica Ceca falso. È stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti falsi. Processato per direttissima, l'iraniano è stato condannato alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione, pena sospesa. È già destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Milano e dovrà lasciare l'Italia.

