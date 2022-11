RICCIONE Tenta di prendere il cellulare dalla borsa e provoca incidente a Riccione [Fotogallery]

Tenta di prendere il cellulare dalla borsa e provoca incidente a Riccione [Fotogallery].

Incidente nella tarda mattinata di oggi in via Castrocaro a Riccione: alla base, come spesso accade, il cellulare. Una donna, a bordo di una Hyunday stava percorrendo la via in direzione sud quando, per rispondere al cellulare che era nella sua borsetta, ha invaso la corsia opposta finendo per colpire un'Audi in sosta a bordo strada. Nell'abitacolo una donna che stava cercando alcuni documenti e, a causa del contraccolpo, ha sfondato il lunotto anteriore. Parcheggiato dietro di lei uno scooter dal quale è riuscito a scendere in tempo il guidatore che stava posteggiando. Sia l'Audi che lo scooter sono stati sbalzati alcuni metri indietro a causa del colpo. Sul posti due ambulanze e la Polizia Municipale di Riccione per i rilievi.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: