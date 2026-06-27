TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:17 RF, 10 anni dopo: “Altro che spacciati, siamo in crescita” 14:08 The Space 3, Niccolò Forcellini: "Record d'iscrizione per un evento cresciuto nel tempo" 14:05 MotoGp, Martin in pole ad Assen dopo quasi un anno 13:37 Al Campo Bruno Reffi la nona edizione dello Yoga day, in occasione della Giornata mondiale 12:50 Ustica, 46 anni dopo. Mattarella: “Ricomporre quanto avvenne rimane un dovere irrinunciabile”
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Tenta il furto nel supermercato e aggredisce chi cerca di fermarlo: arrestato

Un ragazzo marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini

27 giu 2026
Tenta il furto nel supermercato e aggredisce chi cerca di fermarlo: arrestato

Già noto per precedenti furti nello stesso supermercato, ci ha provato ancora: un ragazzo marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini per rapina dopo aver sottratto merce dagli scaffali di un supermercato di via Flaminia e aver colpito fisicamente il personale che tentava di bloccarlo. L'intervento è scattato intorno alle 11.30 di ieri su segnalazione dei dipendenti dell'esercizio commerciale. Il soggetto, dopo aver prelevato della merce dagli scaffali, ha tentato di uscire passando da una cassa chiusa. Alcuni dipendenti e l'addetto alla sicurezza lo hanno fermato, ma l'uomo si è dimenato colpendoli fisicamente per guadagnarsi la fuga. All'arrivo della volante è stato bloccato e accompagnato in Questura, mentre la merce è stata recuperata e restituita al negozio. Al termine degli accertamenti di rito è scattato l'arresto per rapina. Il rito direttissimo è fissato per la giornata odierna.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia