RIMINI Tenta il furto nel supermercato e aggredisce chi cerca di fermarlo: arrestato Un ragazzo marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini

Tenta il furto nel supermercato e aggredisce chi cerca di fermarlo: arrestato.

Già noto per precedenti furti nello stesso supermercato, ci ha provato ancora: un ragazzo marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Rimini per rapina dopo aver sottratto merce dagli scaffali di un supermercato di via Flaminia e aver colpito fisicamente il personale che tentava di bloccarlo. L'intervento è scattato intorno alle 11.30 di ieri su segnalazione dei dipendenti dell'esercizio commerciale. Il soggetto, dopo aver prelevato della merce dagli scaffali, ha tentato di uscire passando da una cassa chiusa. Alcuni dipendenti e l'addetto alla sicurezza lo hanno fermato, ma l'uomo si è dimenato colpendoli fisicamente per guadagnarsi la fuga. All'arrivo della volante è stato bloccato e accompagnato in Questura, mentre la merce è stata recuperata e restituita al negozio. Al termine degli accertamenti di rito è scattato l'arresto per rapina. Il rito direttissimo è fissato per la giornata odierna.

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