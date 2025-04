Tenta la fuga in monopattino: arrestato 22enne per spaccio e resistenza

È stato arrestato un giovane colto in flagrante per spaccio e resistenza. Il ragazzo ha tentato una fuga rocambolesca contro mano in via Gambalunga, lanciando il proprio monopattino contro l’auto della Polizia Locale nel tentativo di sfuggire agli agenti. Il pedinamento era iniziato nella zona della stazione ferroviaria, dove gli agenti in borghese stavano effettuando controlli nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione allo spaccio.

Il giovane, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di droga a un'altra persona, ha riconosciuto gli agenti che si stavano avvicinando per identificarlo e si è dato alla fuga con un monopattino, compiendo manovre pericolose e circolando contromano a forte velocità in via Gambalunga e via Angherà. Una volta fermato, ha opposto resistenza scagliando il monopattino contro l’auto di servizio della Polizia Locale.

Durante la fuga, aveva tentato di disfarsi della sostanza stupefacente tipo hashish, poi recuperata dagli agenti. Al termine degli accertamenti, il 22 enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e ha trascorso la notte nella camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale. È ora in attesa di comparire davanti al Giudice di Rimini per il processo per direttissima.