Tentano furti in due locali a Miramare, denunciati tre giovani

Hanno tentato di forzare l’ingresso di un bar nel cuore della notte, ma sono stati messi in fuga dall’allarme e poi individuati dai Carabinieri. Tre giovani di origine egiziana sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto dai militari della Compagnia di Rimini.

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino a Miramare, in viale Principe di Piemonte, dopo la segnalazione della titolare al 112. La donna, grazie al sistema di videosorveglianza, aveva notato tre persone sospette: una intenta a forzare la porta, un complice con il cappuccio e un terzo con funzione di “palo”.

Le pattuglie intervenute rapidamente hanno fermato i tre, le cui descrizioni coincidevano con quelle fornite. Dalle verifiche è emerso che poco prima avevano tentato un colpo anche in un altro locale della zona, sempre senza riuscirci per l’attivazione dell’allarme.

Durante la perquisizione sono stati trovati in possesso di alimenti di dubbia provenienza, ora al vaglio degli investigatori.







