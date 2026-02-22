RIMINI Tentano furti nei garage: due arresti nella notte a Viserba Grazie all'allarme le forze dell'ordine sono riuscite a sorprendere sul fatto la banda di 4 persone. Due di loro sono riusciti a dileguarsi

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 febbraio, gli agenti del Nucleo Volanti della Questura di Rimini hanno arrestato due persone sorprese mentre tentavano di forzare la serratura di un garage in un condominio nella zona di Viserba. L’allarme è scattato intorno all’1, quando al Numero Unico di Emergenza 112 è giunta una segnalazione di intrusione in uno dei garage dello stabile.

Il proprietario, avvisato tramite la propria utenza telefonica, ha contattato la moglie presente nell’abitazione, la quale ha riferito di aver udito forti rumori provenienti dal seminterrato. Giunti sul posto, i poliziotti hanno fatto irruzione nei corridoi dell’area interrata sorprendendo quattro persone incappucciate mentre armeggiavano con la serratura di una porta. Alla vista degli agenti, i quattro si sono dati alla fuga, abbandonando gli attrezzi utilizzati poco prima per forzare e aprire diverse porte dei garage dello stesso condominio.

Ne è nato un inseguimento a piedi che ha consentito agli operatori di bloccare due dei quattro fuggitivi. I fermati sono stati sottoposti a perquisizione personale e quindi arrestati con l’accusa di tentato furto pluriaggravato e continuato in concorso. Informato il pubblico ministero di turno, è stato disposto il rito direttissimo per la giornata di domani, 23 febbraio.

