Tentata rapina ai danni di una commessa: arrestati due 20enni a Morciano

Solo poche settimane fa, era finito in carcere per aver consumato, insieme ad un complice albanese, una violentissima rapina nei confronti di un’anziana donna a Morciano di Romagna. Ieri un nuovo provvedimento cautelare di custodia in carcere per un ventenne italo-albanese a seguito del tentativo di rapina ai danni di una commessa di un supermercato di Morciano di Romagna lo scorso 19 maggio. Ad essere arrestato anche il suo complice, un romeno di 23 anni residente a Morciano di Romagna, già noto alle forze dell'ordine. Nei suoi confronti, sulla base della dinamica chiarita dai Carabinieri, sono stati applicati gli arresti domiciliari.

Le indagini hanno infatti consentito di accertare che i due giovani, in orario di chiusura di un supermercato del centro di Morciano di Romagna, hanno atteso all’esterno una dipendente e, dopo averla pedinata, hanno tentato di farsi consegnare la borsa dietro la minaccia di utilizzo di una pistola verosimilmente nascosta sotto la felpa. Da quanto emerso, mentre il 23enne guardava le spalle al proprio complice, l’esperto italo-albanese, con il volto travisato dalla mascherina chirurgica, tentava con le minacce di portare a casa il bottino.

Ma i due non avevano fatto i conti con il coraggio della donna, la quale – raccolta ogni energia – aveva urlato la sua richiesta d’aiuto mettendo in fuga gli aggressori, bloccati dopo alcuni minuti dai carabinieri di Morciano e denunciati a piede libero in quella occasione. Gli elementi successivamente raccolti dagli investigatori, hanno consentito di strutturare un grave quadro indiziario nei confronti dei due indagati, tanto da consentire all’autorità giudiziaria di richiedere l’applicazione della misura cautelare.



