CRONACA Tentata rapina alle Befane, arrestate due persone dopo l’aggressione a un vigilante Il furto in un negozio del centro commerciale degenera in colluttazione: un addetto alla sicurezza ferito.

Tentata rapina alle Befane, arrestate due persone dopo l’aggressione a un vigilante.

Tentata rapina impropria aggravata all’interno del centro commerciale Le Befane di Rimini. Nel pomeriggio di martesì la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini tunisini dopo un intervento delle Volanti a seguito di una segnalazione per furto degenerato in aggressione.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un esercizio commerciale dove era in corso una situazione di forte agitazione. Due uomini continuavano a inveire contro il personale della sicurezza, mentre tra i presenti si registravano paura e tensione.

Dalla ricostruzione è emerso che poco prima tre soggetti avevano acquistato della merce, ma avevano insospettito il vigilante per aver occultato altri articoli non pagati. Alla richiesta di controllare la busta, uno dei tre si è dato alla fuga, mentre gli altri due hanno spintonato l’addetto alla sicurezza per impedirne la verifica.

Ne è nata una colluttazione durante la quale il vigilante è stato colpito con un pugno al volto ed è rimasto ferito a una mano; nel parapiglia sono caduti anche alcuni scaffali del negozio. La versione è stata confermata dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno documentato anche il possesso della merce rubata.

I due uomini sono stati arrestati e condotti alla Casa circondariale di Rimini, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

