Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rimini hanno arrestato in flagranza un 27enne nigeriano per tentata rapina impropria. L’uomo, armato di un coltello lungo 24 cm, aveva cercato di scassinare una slot machine in un centro scommesse di Marina Centro. Scoperto dal titolare, lo ha spintonato facendolo cadere nel tentativo di fuggire. Decisivo l’intervento dei militari, allertati dagli avventori. Il giovane è ora in attesa del rito direttissimo.