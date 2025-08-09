Tentata rapina in un ristorante di Marebello: titolare e cuoco aggrediti, un arresto

Stava tentando di rubare del cibo dagli scaffali in un magazzino di un ristorante, ma è stato arrestato dalla Polizia di Stato. La tentata rapina è avvenuta nel pomeriggio di domenica 4 agosto in un locale di Marebello di Rimini. Alla vista del titolare, un riminese di 70 anni, il ladro avrebbe reagito con violenza, spingendolo verso la porta d’ingresso in vetro che si è frantumata. L’uomo ha riportato diverse ferite, causate sia dalla caduta che dai frammenti di vetro.

In aiuto del titolare è intervenuto il cuoco del locale, che sarebbe stato a sua volta aggredito e morso nel tentativo di fermare l’intruso.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato, allertata da una chiamata di emergenza. Gli agenti hanno bloccato e arrestato l’uomo con l’accusa di tentata rapina aggravata – in ragione dell’età della vittima – e lesioni personali aggravate. Il titolare e il cuoco sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per le cure del caso, mentre l’arrestato è stato condotto in Questura per le formalità di rito e poi trasferito alla Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.







