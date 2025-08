TRUFFA Tentativi di truffe attraverso falsi SMS: l’Ausl Romagna invita alla prudenza Messaggini invitano a ricontattare ad un numero particolare. L'Ausl: "Non richiamate i numeri indicati e a segnalate alle forze dell’ordine"

Tentativi di truffe attraverso falsi SMS: l’Ausl Romagna invita alla prudenza.

L'Ausl della Romagna ha lanciato un avviso su nuovi tentativi di truffa via SMS. I messaggi invitano a contattare presunti uffici ASL tramite numeri a tariffa speciale, come l'8959009036, per "comunicazioni che la riguardano". L'Ausl chiarisce che "non si tratta in alcun modo di un servizio dell’Azienda Usl della Romagna", e che non usano numeri speciali né chiedono denaro. Questi sono "tentativi di truffa". Si raccomanda di "non richiamare i numeri indicati" e di "segnalare casi di questo tipo alle forze dell’ordine".



[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: