Tentato furto a Le Befane, 30enne frattura il naso ad un agente

Arrestato dalla Polizia dopo la fuga: decisivo l’aiuto di un passante. Il Questore lo invita a presentarsi in Questura per ricevere un ringraziamento ufficiale.

25 feb 2026
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

La Polizia di Stato ha arrestato nel pomeriggio di martedì un cittadino italiano di circa 30 anni al centro commerciale Le Befane di Rimini. L’intervento della Squadra Volante è scattato intorno alle 16.20, dopo la segnalazione di un tentato furto al punto vendita Cisalfa Sport. L’uomo è stato sorpreso mentre cercava di sottrarre uno zainetto e una felpa dagli espositori.

Privo di documenti, è stato accompagnato verso l’auto di servizio per essere condotto in Questura, ma ha tentato la fuga. Raggiunto dagli agenti, ha opposto resistenza colpendo al volto il capo pattuglia, che ha riportato la frattura del setto nasale, con una prognosi di 41 giorni. Nonostante le ferite, l’operatore è riuscito a bloccarlo anche grazie all’aiuto di un passante, che il Questore invita a presentarsi in Questura per ricevere un ringraziamento ufficiale.

Dagli accertamenti è emerso inoltre un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna. L’arrestato dovrà rispondere di tentato furto, resistenza, lesioni e false attestazioni.




