Tentato furto al centro commerciale, malviventi messi in fuga dai Carabinieri

Tentato furto nella notte in un centro commerciale di via San Miniato, dove una banda ha utilizzato un’auto come ariete per assaltare una gioielleria all’interno della galleria. Poco prima della mezzanotte sono intervenuti i militari della Compagnia Carabinieri di Riccione, allertati da una segnalazione giunta al 112. Secondo quanto ricostruito, almeno tre persone hanno sfondato con un’autovettura le porte d’ingresso del centro commerciale e successivamente la saracinesca dell’esercizio commerciale, provocando ingenti danni strutturali.

Nonostante la rapidità dell’azione, i malviventi sono stati costretti alla fuga senza riuscire a impossessarsi di alcun bene, anche grazie al tempestivo intervento delle pattuglie giunte sul posto in pochissimi minuti dall’attivazione dell’allarme. Dagli accertamenti successivi è emerso che l’auto utilizzata, una Fiat Panda abbandonata sul luogo, era stata rubata poco prima nella zona artigianale di Riccione. I carabinieri stanno effettuando rilievi tecnici alla ricerca di eventuali tracce utili alle indagini e hanno passato al setaccio le aree adiacenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.







