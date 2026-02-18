Tentato furto alla basilica di San Luca, infranto il vetro dell’icona

Intrusione nella notte alla basilica di San Luca, sul colle della Guardia, uno dei simboli di Bologna. Ignoti hanno forzato la chiusura notturna della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo con l’intento di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù.

L’Arcidiocesi ha subito avvisato le forze dell’ordine, intervenute per i rilievi. "Ad una prima ricognizione la Sacra Immagine non presenta danni evidenti", fa sapere la Curia. Dura la presa di posizione della diocesi guidata dal cardinale Matteo Zuppi: "Come popolo bolognese siamo profondamente scossi e feriti per l’oltraggio a quanto di più caro ci accomuna".

Venerata da nove secoli e al centro di una forte devozione popolare, l’icona della Madonna di San Luca è uno dei luoghi più amati della città, meta di pellegrinaggi e simbolo identitario per i bolognesi.







