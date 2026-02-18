BOLOGNA Tentato furto alla basilica di San Luca, infranto il vetro dell’icona Forzata la teca della Madonna protettrice di Bologna. L’Arcidiocesi: "Profondamente scossi e feriti per l’oltraggio".

Intrusione nella notte alla basilica di San Luca, sul colle della Guardia, uno dei simboli di Bologna. Ignoti hanno forzato la chiusura notturna della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo con l’intento di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù.

L’Arcidiocesi ha subito avvisato le forze dell’ordine, intervenute per i rilievi. "Ad una prima ricognizione la Sacra Immagine non presenta danni evidenti", fa sapere la Curia. Dura la presa di posizione della diocesi guidata dal cardinale Matteo Zuppi: "Come popolo bolognese siamo profondamente scossi e feriti per l’oltraggio a quanto di più caro ci accomuna".

Venerata da nove secoli e al centro di una forte devozione popolare, l’icona della Madonna di San Luca è uno dei luoghi più amati della città, meta di pellegrinaggi e simbolo identitario per i bolognesi.

