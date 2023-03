CRONACA Tentato omicidio a Cattolica: in carcere l'aggressore

Tentato omicidio a Cattolica: in carcere l'aggressore.

Poteva finire in tragedia un'aggressione avvenuta a Cattolica lo scorso venerdì. Un uomo avrebbe tentato di accoltellare più volte una donna del vicinato che a suo parere non rispettava la sua proprietà, con cui presumibilmente era in ballo un contezioso da tempo. Fortunatamente nessuno dei fendenti sarebbe riuscito a raggiungere la vittima, che avrebbe parato i colpi con la sua borsetta, uscendo illesa dall'aggressione. L'uomo si sarebbe quindi dato alla fuga, per poi essere rintracciato, alcune ore dopo, dai Carabinieri di Cattolica, presso la stazione ferroviaria. Ricostruita la vicenda, l'aggressore è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio e atti persecutori. È stato quindi trasferito in carcere, in attesa dell'udienza di convalida del fermo da parte del Giudice per le indagini preliminari.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: