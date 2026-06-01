Tentato omicidio a Rimini: arrestato giovane ucraino

Un ragazzo ucraino è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver colpito un uomo alla testa con un tubo di ferro, lasciandolo in stato comatoso. "Sono stato io… fate presto, l'ho ammazzato": con queste parole l'uomo si è avvicinato spontaneamente agli agenti della Polizia di Stato intervenuti alle 2 di notte in un hotel abbandonato di Miramare, guidandoli fino alla vittima.

La chiamata di soccorso era partita da una donna che aveva allertato il 113 riferendo di non sapere se una persona fosse ancora viva. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e della Squadra Mobile hanno trovato la struttura abbandonata teatro di una violenta lite: la donna era uscita urlando e piangendo, mentre nell'edificio giaceva sul letto un uomo con abbondante perdita di sangue dalla testa. Gli accertamenti hanno ricostruito che lo stesso aggressore aveva chiamato il 118 prima dell'arrivo della polizia, riferendo di aver ucciso una persona con un tubo di ferro.

La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverata in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i rilievi della Polizia Scientifica di Rimini e, data la complessità della scena del delitto, anche il personale del Gabinetto Scientifico di Bologna. Il cellulare dell'aggressore, intestato a una terza persona, è stato sequestrato. Su disposizione del PM di turno, l'arrestato è stato tradotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.