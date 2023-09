RIMINI Tentato omicidio con il topicida: confermata in appello condanna a 10 anni Secondo l'accusa Gemma Pirani voleva impossessarsi dell'eredità

Tentato omicidio con il topicida: confermata in appello condanna a 10 anni.

La Corte d'Appello di Bologna ha confermato la condanna a 10 anni per Gemma Pirani ritenuta colpevole del tentato omicidio del compagno. La donna, 80 anni, secondo l'accusa avrebbe cercato di avvelenare il compagno 84enne Dino Pierani usando un topicida per impossessarsi dell'eredità. I sospetti sono nati dopo il ricovero dell'uomo in ospedale nel 2018. Ne è scaturita un indagine durante la quale i Carabinieri hanno rinvenuto a casa della coppia, che era unita da 30 anni, il veleno rilevato nel sangue dell'uomo. Ulteriori accertamenti hanno fatto emergere dissidi tra i figli delle donna, frutto di una precedente unione, e l'amministratore di sostegno dell'uomo. L'inchiesta si era quindi concentrata sulla Pirani che, in un primo momento, aveva negato ogni addebito per poi crollare anche convinta dagli stessi figli a dire la verità. Pierani è deceduto per cause naturali nel 2020.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: