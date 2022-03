Tentato omicidio, condannati a Rimini padre e figlio

Padre e figlio condannati per tentato omicidio rispettivamente a otto e cinque anni e quattro mesi di reclusione. Questa mattina con rito abbreviato, il gup Benedetta Vitolo ha quindi condannato Gaetano (47 anni) e Francesco (22) Antonini per aver prima investito e poi accoltellato un giovane di 25 anni, il 19 settembre del 2020 a Coriano nel Riminese. Entrambi, difesi dall'avvocato Massimiliano Orrù, sono stati anche condannati alle pene accessorie. Come emerse subito dopo i fatti in base alle indagini dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, per quello che doveva essere un regolamento dei conti in ambienti legati allo spaccio, padre e figlio prima avevano investito con l'auto il ragazzo e poi l'avevano accoltellato all'addome.

Come ricostruito in aula dal pm Ercolani che ha portato in aula, a titolo esplicativo, un coltello dalla lama di 10 centimetri, le ferite riportate dalla vittima erano state tali da poterne causare la morte.