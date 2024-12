CRONACA Tentato strangolamento a Rimini: arrestata 34enne per maltrattamenti alla madre Dipendenza e violenza: una madre rompe il silenzio dopo anni di maltrattamenti subiti dalla figlia.

Tentato strangolamento a Rimini: arrestata 34enne per maltrattamenti alla madre.

Un dramma familiare si è consumato in un condominio di San Giuliano Mare, a Rimini, dove una 34enne ucraina è stata arrestata dalla polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La giovane, in preda ai fumi dell’alcol, ha tentato di strangolare la madre 63enne utilizzando un foulard, durante una delle frequenti aggressioni che si protraggono da anni.

La vittima ha raccontato che le vessazioni, iniziate circa sei anni fa, sono peggiorate con l’aggravarsi dell’alcolismo della figlia. Schiaffi, pugni, minacce e umiliazioni quotidiane hanno reso la convivenza insostenibile, spingendo la donna a chiedere aiuto alle autorità in diverse occasioni. Nonostante un tentativo di recupero in una comunità terapeutica per sei mesi, terminato lo scorso novembre, le violenze sono riprese con maggiore intensità. L’episodio culminante è avvenuto mercoledì scorso, quando, in un raptus di violenza, la 34enne ha stretto con forza il foulard attorno al collo della madre, costringendola a fuggire dall’appartamento e chiamare disperata il 112.

Gli agenti delle Volanti, accorsi sul posto, hanno trovato la 63enne con graffi ed escoriazioni sul volto e sul collo. Dopo aver ascoltato il racconto della donna, sono entrati nell’appartamento per fermare la figlia. La 34enne, barricata in casa, ha reagito con furia, tentando nuovamente di aggredire la madre e ferendo uno degli agenti con un morso alla mano prima di essere arrestata.

Il gip di Rimini ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere a Forlì, sottolineando la necessità di tutelare la madre da ulteriori pericoli. La difesa, rappresentata dall’avvocato Matteo Paruscio, ha suggerito la possibilità di un nuovo percorso di riabilitazione in una struttura specializzata per la lotta all’abuso di alcol.

