MUSICA Teo Mandrelli: il nuovo singolo 'Better days' in attesa del tour mondiale con 'Alterboy'

Esce oggi il nuovo singolo dal titolo "Better days" del dj e producer riminese Teo Mandrelli, realizzato in collaborazione con Tristan Carmichael e Curtis Richa, che è stato il writer di Rihanna, John Legend, Jennifer Lopez e altri grandi artisti. Molto legato a questo nuovo progetto, Mandrelli, classe '92 è una personalità dinamica, che riscuote successo tra i giovani non solo d'Italia, ma anche tra quelli del panorama musicale internazionale. Cresciuto in un contesto legato alla musica, il padre gestiva molti locali noti di Rimini, tra cui anche il Club Francais di San Marino. Un talento naturale il suo, che viene premiato da un pubblico sempre più ampio ed entusiasta.

La sua espansione oltre i confini nazionali, racconta l'artista, "è stato un mix tra ambizione e buona sorte. Prima facevo tutte le mie produzioni in Italia, ma ho sempre avuto l'ambizione di andare all'estero e un po' per fortuna sono capitato a Miami. Ero andato a trovare un mio carissimo amico e alla fine sono rimasto tre o quattro mesi negli States perché ho iniziato a lavorare facendo produzioni e serate là, e questo mi ha aperto le porte all'estero".

Quest'ambizione col tempo è aumentata: "avevo sempre più voglia di sperimentare, viaggiare e soprattutto imparare quello che fanno fuori dall'Italia". Oltre al nuovo singolo, disponibile da oggi su tutte le piattaforme musicali, tra cui Spotify e Apple Music, "ho un altro progetto, fondato col mio amico Andrea Casicci, che si chiama Alterboy. Le sonorità sono più da club e con questo faremo probabilmente un tour estivo in tutto il mondo. Il nostro brano Rapapa è stato tra i 38 brani tech house più suonati nel 2021, abbiamo avuto 1,5 milioni di ascolti su Spotify e più di 23 milioni su TikTok".

Di obiettivi per il futuro ne ha moltissimi, tra cui quello di "avere una crescita costante" nel suo lavoro e soprattutto "poter continuare a vivere di musica ed essere felice di questo". Aspettative che evidenziano sensibilità e vocazione nei confronti della sua arte. Un'arte bisognosa di esprimersi e in costante evoluzione.

