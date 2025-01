Terapia antibiotica domiciliare, al via la sperimentazione a Rimini

È partito da Rimini il nuovo programma dell'Ausl Romagna che permette ai pazienti con infezioni complesse di continuare le terapie antibiotiche endovenose sul territorio, a domicilio o in ambulatorio. L'iniziativa non solo tende a migliorare il comfort dei pazienti, che possono così curarsi in ambito familiare, ma ha avuto un impatto positivo sul fronte delle risorse. Il programma denominato Opat (Outpatient parenteral antibiotic therapy) ha permesso in un anno di risparmiare 188 ricoveri, ovvero 1318 giorni di degenza nei reparti di Malattie infettive, ciascuno dei quali ha un costo medio di 500 euro.

In questo modo non solo si sono evitati lunghi periodi di ospedalizzazione per i pazienti, ma si è anche ridotto il rischio di contrarre infezioni in ambito ospedaliero.

"Il nostro obiettivo è ampliare il programma Opat, integrandolo ulteriormente nella rete sanitaria aziendale e raggiugendo in modo condiviso gli altri ambiti di Ravenna, Forlì e Cesena", sottolinea Carlo Biagetti, direttore della Uoc Malattie infettive Rimini e direttore del Programma aziendale Rischio infettivo e stewardship antimicrobica.

"Il progetto Opat rappresenta un modello di cura innovativo, iniziato in maniera sperimentale a Rimini e che verrà esteso agli altri territori dell'Ausl Romagna - puntualizza la direttrice sanitaria di Ausl Romagna, Francesca Bravi - Questo si inserisce pienamente nel sistema di assistenza territoriale integrato, come previsto dal Dm 77, proponendo come strategia privilegiata una risposta di salute qualificata, tempestiva e centrata sul paziente, in una logica quanto più prossima al suo domicilio, ove possibile, a contrasto della antibioticoresistenza e delle infezioni correlate all'assistenza".