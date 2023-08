GRAND HOTEL RIMINI Terrazza Dolce Vita, la leader Bielorussa Tikhanovskaya: "Serve mandato di cattura contro Lukashenko" Svetlana Tikhanovskaya ha vinto le elezioni 3 anni fa, ma è stata costretta a scappare in esilio.

Terrazza Dolce Vita, la leader Bielorussa Tikhanovskaya: "Serve mandato di cattura contro Lukashenko".

Unità, solidarietà e condanna alle dittature Russe e Bielorusse: sono i tre messaggi principali emersi ieri sera nel dibattito alla Terrazza della Dolce Vita, di Giovanni Terzi e Simona Ventura al Grand Hotel di Rimini. “La guerra in Ucraina – afferma l'ex ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata – è un conflitto fondato sul ricatto globale: dal cibo, all'energia. I paesi occidentali devono serrare le fila e difendere i valori fondamentali. Si deve riunire una comunità ampia di paesi - aggiunge - che sostenga le illiceità della forza all'aggressione degli altri stati. Questi fatti non si devono ripetere, ci deve essere consapevolezza profonda sul piano internazionale, con sanzioni che non vengano violate dai trasgressori".

Il quadro generale è ancora molto complesso, aggiunge André Gattolin, giornalista e politico francese, che richiama il senso di solidarietà europeo: "Non è una guerra convenzionale, è una guerra orribile - afferma - senza il diritto internazionale che protegga la popolazione civile e soprattutto i bambini".

Da remoto il toccante contributo di Svetlana Tikhanovskaya, la leader Bielorussa che ha vinto le elezioni al posto del dittatore Lukashenko, ma è stata costretta a scappare in esilio tre anni fa.

Nel servizio l'intervista a Giulio Terzi di Sant'Agata (Senatore) e André Gattolin (Giornalista e politico)

