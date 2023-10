POLITICA ITALIA Terremoti nei Campi Flegrei, il Consiglio dei Ministri vara i primi provvedimenti Dalla direzione del Pd la segretaria Schlein chiama a raccolta i suoi e l'opposizione "In piazza l'11 novembre", ma Calenda si sfila subito

Come annunciato, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per i Campi Flegrei, da tempo interessati da una intensa attività bradisismica, mentre nella zona iniziano le prove di evacuazione degli ospedali. Fondi per 52 milioni, il ministro Musumeci puntualizza che la Regione Campania “ha ritenuto di non partecipare”. E mentre a Granada la presidente del Consiglio Meloni incontra l'omologo polacco Morawiecki, sottolineando l'intesa tra i due sul fatto che sia importante soprattutto difendere le frontiere esterne, lo spread btp-bund sale a oltre 200 punti, il ministro dell'Economia Giorgetti ha incontrato le agenzie di rating “per dimostrare la credibilità e solidità del Paese”, ha detto. Opposizione sempre divisa, la segretaria del Pd Elly Schlein alla direzione del partito ha chiamato a raccolta i suoi. Ma Carlo Calenda si sfila subito, “non andrò in piazza con Pd e Movimento 5 Stelle – ha annunciato – le loro battaglie non sono le nostre, il nostro lavoro è far sedere ad un tavolo maggioranza e opposizione per parlare di cose concrete, come i salari”.

Nel video l'intervista a Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile, e l'intervento di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

