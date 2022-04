Terremoti: scossa di magnitudo 4.2 su costa siracusana, senza conseguenze

Non è stata avvertita dagli abitanti la scossa di terremoto di magnitudo 4.2, con epicentro lungo la costa siracusana. A Siracusa e in provincia, da un primo sopralluogo, non si segnalano danni a cose. Ed al centralino dei vigili del fuoco non è arrivata nessuna telefonata. Sui social qualcuno scrive di essersi svegliato ma fortunatamente il sisma registrato dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) non ha creato panico nè danni malgrado l'intensità, anche perchè si è verificato in mare a una profondità di 33 km.

