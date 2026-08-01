Terremoto ai Campi Flegrei, più di 20 feriti, i danni maggiori a Pozzuoli

La terra continua a tremare nei Campi Flegrei dopo una prima scossa di magnitudo 4.7, registrata venerdì alle 19.46, la più forte degli ultimi quarant'anni nell'area. Nella notte i sismografi hanno rilevato una sessantina di terremoti, quasi tutti di lieve intensità. La replica più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata alle 5.47 ed è stata avvertita a Pozzuoli, Bacoli e in diversi quartieri di Napoli.

Il bilancio è di 21 feriti, due dei quali gravi, mentre 22 famiglie sono state sgomberate. I danni maggiori si registrano a Pozzuoli, dove pietre e parti di muro si sono staccate da alcuni edifici, finendo anche sulle auto parcheggiate. Proseguono le verifiche sulla stabilità dei palazzi e molte persone hanno trascorso la notte all'aperto.

Un costone di roccia è crollato a Pozzuoli dopo il #terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. (Il video del cedimento via fb). pic.twitter.com/AzpBzj10sr — MC (@Virus1979C) July 31, 2026

Sono operative le aree di accoglienza di via Terracina, a Napoli, e del Palatrincone di Pozzuoli, dove sono stati predisposti 185 posti letto. La Protezione Civile coordina gli interventi e l'assistenza alla popolazione, mentre la situazione viene seguita anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Resta chiuso il porto di Pozzuoli, dopo i danni alla banchina, con la sospensione di traghetti e aliscafi. Un traliccio dell'alta tensione è crollato parzialmente nella zona di Agnano, causando disagi alla rete elettrica, poi progressivamente ripristinata.

È tornata regolare intorno all'1.30 la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno però accumulato ritardi fino a 380 minuti, con deviazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni.







