ANCONA Terremoto al largo della costa marchigiana, nessun danno rilevato

Terremoto al largo della costa marchigiana, nessun danno rilevato.

Una scossa di magnitudo 3.9 si è registrata alle 16.36 al largo della costa marchigiana a 6 chilometri di profondità, con epicentro a 30 chilometri a est di Fano e a 37 chilometri a nord est di Ancona, più o meno nella zona in cui, il 9 novembre 2022, si verificarono due forti scosse che causarono danni e sfollati tra l'Anconetano e il Pesarese. Questa volta tuttavia, nonostante la magnitudo rilevante, è stato percepito quasi esclusivamente nella provincia di Ancona, non ha provocato danni e non ha destato particolari preoccupazioni nella popolazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: