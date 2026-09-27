Terremoto al largo di Rimini, scossa di magnitudo 3.2 avvertita anche a San Marino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 12.03 al largo di Rimini, con epicentro a circa 6 chilometri a est della città e a una profondità di 8 chilometri. Il sisma, localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma, è stato avvertito distintamente nel Riminese, soprattutto ai piani alti, e anche nella parte più bassa di San Marino; rilevato dal sismografo di Casole.

Al momento non risultano danni a persone o cose. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha comunque disposto, a titolo precauzionale, verifiche sugli edifici comunali, a partire dalle scuole, controlli che proseguiranno anche nella giornata di lunedì.







