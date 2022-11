Terremoto: avvertito anche a Rimini. Scuole chiuse a Coriano

È stata avvertita nettamente a Rimini la scossa di terremoto stamani. Gli edifici si sono mossi, i lampadari hanno oscillato. La scossa è durata una decina di secondi. Non ci sono state scene di panico e non si è registrata una fuga in strada. Non c'è traccia di danni. "Le scuole - riporta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad tramite un post su Facebook -, nel Comune di Rimini rimarranno aperte. Sono già in corso i sopralluoghi dei tecnici sulle strutture scolastiche".

"Si è attivato il sistema di Protezione Civile per studiare e monitorare la scossa. Nel frattempo è opportuno mantenere uno stato di attenzione segnalando eventuali segni di danni", scrive il presidente della provincia Riziero Santi.

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale e per controlli sulla linea Adriatica, tra Rimini e Varano, sulla Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e sulla Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico. Nessun treno è fermo in linea.

Il Comune di Monte Grimano Terme chiude le scuole e il Comune dato gli evidenti danni alla struttura causati dal sisma. Scuole chiuse anche a Coriano: "Considerata la vastità del territorio e la dislocazione delle scuole" - scrive il sindaco Gianluca Ugolini - "la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in via precauzionale", per consentire ai tecnici di effettuare le opportune verifiche delle strutture secondo i tempi richiesti.