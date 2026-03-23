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Terremoto di magnitudo 2.1 a sud-ovest di Rimini

Scossa registrata a 5 km a sud-ovest della città a 44 km di profondità. Nessun danno segnalato, evento rilevato dall’INGV

23 mar 2026
Foto INGV
Foto INGV

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi nella zona di Rimini. Il sisma, di magnitudo 2.1, è avvenuto alle ore 10:50, con epicentro localizzato a circa 5 chilometri a sud-ovest della città romagnola. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto si è verificato a una profondità di 44 chilometri.
L’evento è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma e, al momento, non si segnalano danni a persone o cose.
La scossa, data la bassa magnitudo, potrebbe non essere stata avvertita dalla popolazione.




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