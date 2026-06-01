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Terremoto di magnitudo 3.2 nel Forlivese: doppia scossa nell'area di Meldola

I due eventi sismici registrati a un minuto di distanza l'uno dall'altro e avvertiti dalla popolazione. Al momento non risultano danni a persone o cose.

1 giu 2026
Terremoto di magnitudo 3.2 nel Forlivese: doppia scossa nell'area di Meldola

Due scosse di terremoto sono state registrate nella mattinata di oggi nel Forlivese, entrambe con epicentro nell'area di Meldola.

La prima, di magnitudo 3.2, è stata rilevata dall'INGV alle 7.58 ora italiana, con epicentro a circa un chilometro a ovest di Meldola e una profondità di 8 chilometri.

Pochi istanti dopo, alle 7.59, è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 2.3, localizzata a nord-ovest del comune romagnolo e a una profondità di 9 chilometri. Secondo quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa più forte è stata avvertita dalla popolazione in diverse zone della Romagna.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose. 




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