Terremoto di magnitudo 3.8 tra le province di Macerata e di Fermo

Epicentro tra Sant'Angelo in Pontano e Penna San Giovanni. Oltre le 30 scosse nella zona questa notte, nessun danno segnalato

5 gen 2026
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 3:21 nelle Marche, tra le province di Macerata e di Fermo. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 24 chilometri di profondità ed epicentro a 3 km dai comuni maceratesi di Sant'Angelo in Pontano e di Penna San Giovanni e a 6 km da quello fermano di Falerone. La scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 3.1, sette minuti dopo. Sono oltre 30 gli eventi sismici registrati nella zona dalle 3 di questa notte. Non si registrano al momento danni a persone o cose. 




