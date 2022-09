Terremoto: due forti scosse avvertite ad Ascoli Piceno, studenti mandati a casa

Due forti scosse di terremoto sono state avvertite, la prima intorno alle 12:25, la seconda un minuto dopo, ad Ascoli Piceno. Secondo una stima provvisoria dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), la prima ha avuto una magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4, la seconda fra 3.4 e 3.9.

Ad Ascoli Piceno gli studenti delle scuole superiori sono stati mandati a casa, anche perché l'orario scolastico era quasi terminato. Per gli alunni delle elementari sono stati chiamati i genitori per venire a riprenderli. Sospeso il servizio mensa per gli istituti a tempo prolungato. Non si registrano danni, intanto, ad Acquasanta Terme, uno dei Comuni colpiti dal sisma del 2016.