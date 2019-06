Terremoto: forte scossa in provincia di Udine

Forte scossa di terremoto registrata alle 15:57 a Tolmezzo, in provincia di Udine. Secondo i primi dati della Sala Sismica INGV-Roma, la scossa è stata di magnitudo 4.0, ad una profondità di 5 km. Una scossa avvertita dalla popolazione, come riportano i media locali, ma che fortunatamente pare non abbia provocato danni.