Terremoto in Emilia-Romagna: scossa di magnitudo 3.9 a Castel del Rio

Una serie di scosse di terremoto sta colpendo da sabato l'Appennino emiliano, in particolare i comuni di Castel del Rio e Fontanelice, fra la provincia di Ravenna e la città metropolitana di Bologna, in Emilia-Romagna. La maggiore si è verificata nella notte, all'1:45, di magnitudo 3.9. e a una profondità di 18 chilometri. Nella giornata di sabato i sismografi dell'INGV ne hanno registrata una di magnitudo 3.2 a pochi chilometri di distanza da quella più forte. Nel mezzo diverse scosse minori. Non sono segnalati danni.

