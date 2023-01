Terremoto in Romagna, Bisacchi (sindaca Gambettola): "Teniamo monitorata la situazione"

Maria Letizia Bisacchi

La terra continua a tremare in Romagna, nella provincia di Forlì-Cesena ormai da diversi giorni al centro di uno sciame sismico che sta mettendo in allarme la popolazione pur senza causare danni. Questa mattina alle 6.33, una scossa di magnitudo di 4.1 con epicentro a Gambettola, fa sapere l'Ingv, e registrata a una profondità di 18 chilometri –, scossa che è stata avvertita distintamente anche nel Riminese e nel Ravennate. Seguita da un'altra alle 11.29 di magnitudo 3.8 a Cesenatico. Per verificare le conseguenze del terremoto, sospesa in mattinata anche la circolazione ferroviaria in Romagna.

A Gambettola oggi scuole chiuse, mentre sale la preoccupazione tra i residenti. Nel video l'intervista alla sindaca Maria Letizia Bisacchi.