Terremoto in Romagna, le voci di alunni e genitori

Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 11.45: l'epicentro è stato localizzato nei pressi di Cesenatico, ma il terremoto è stato avvertito distintamente in tutta la Romagna e anche nella parte più bassa di San Marino. Dalle prime verifiche, non sono stati segnalati danni a persone o cose. A Cesenatico e in altri Comuni della zona, sono stati fatti uscire gli studenti dalle scuole e sono immediatamente scattate le verifiche di stabilità sugli edifici scolastici. Sempre per precauzione, è stata anche brevemente sospesa la circolazione ferroviaria. Sono state una decina le scosse in giornata.

Nel video le voci di genitori e alunni all'uscita dalle scuole di Bellaria

