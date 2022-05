SCOSSE Terremoto, la terra trema a sud di Firenze. Nessun danno segnalato

Tanta paura, ma per il momento nessun danno segnalato, per una serie di scosse di terremoto che da ieri pomeriggio hanno interessato il fiorentino. Alle 17.50 la prima, e finora maggiore, scossa di magnitudo 3.7. È stata registrata, a 10 chilometri di profondità, tra Impruneta e San Casciano Val di Pesa, a sud di Firenze. La zona, spiegano gli esperti, è ricca di depositi alluvionali, che offrono le caratteristiche per avere un'amplificazione molto diffusa del sisma. La popolazione ha sentito la scossa in maniera distinta nel centro di Firenze dove hanno tremato i palazzi. Sospesa la seduta del Consiglio regionale della Toscana, l'aula è stata evacuata e i lavori riprendono oggi. Nelle zone più vicine all'epicentro la gente sul momento è scesa in strada. La Protezione civile della Città Metropolitana ha confermato che non risultano danni. Verifiche sono state attivate anche al patrimonio culturale ma non emergono problemi, tuttavia verranno fatti ancora controlli. I musei principali Uffizi, Galleria dell'Accademia e Bargello non sono stati evacuati. Il terremoto è stato avvertito su un'area molto vasta che comprende la provincia di Firenze e quelle di Pistoia, Prato e Arezzo fino a Siena. Successivamente all'evento l'Ingv ha segnalato altre scosse, tutte minori. Tra queste una di magnitudo 3.4, avvertita distintamente.

