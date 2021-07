MAGNITUDO 4.1 Terremoto nel Mare Adriatico, avvertito nella riviera romagnola

Oggi, alle 12:56, è avvenuta una scossa di terremoto di magnitudo 4.1, con epicentro nel mare Adriatico ad una profondità di 30,8 chilometri. Il sisma è stato avvertito in maniera lieve dalla popolazione lungo la riviera Romagnola, in particolare nella zona di Ravenna. Lievi scosse sono giunte anche in territorio sammarinese.

