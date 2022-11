SISMA Terremoto nelle Marche: in mattinata a Rimini controlli serrati nelle scuole, disagi in stazione

Un brusco risveglio anche a Rimini ma nessuna criticità. Così come a San Marino, i controlli dei tecnici comunali e di Anthea si sono subito focalizzati sul patrimonio edilizio scolastico. Scuole rimaste poi regolarmente aperte. Ma non nel comune di Coriano: il sindaco Gianluca Ugolini ne ha infatti disposto per oggi la chiusura in via precauzionale.

Qualche disagio in mattinata soprattutto in stazione: sospesa fino alle 12 la circolazione ferroviaria sulla linea Rimini/Ancona per accertamenti tecnici, costringendo ad una attesa prolungata pendolari e turisti. Prime scosse avvertite nettamente anche a Riccione, ma niente danni.

Le verifiche comunque continuano: la Protezione civile dell’Emilia-Romagna si è immediatamente attivata sul territorio. "Non sono stati registrati danni a persone o cose, ma noi siamo comunque pronti a intervenire per eventuali necessità" – assicura l'assessore Irene Priolo.

Nel video le interviste a Riziero Santi, Presidente della Provincia di Rimini; Patrizia Rinaldis, Presidente Federalberghi Rimini e Daniela Angelini, Sindaco di Riccione.

