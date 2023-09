APPENNINO FORLIVESE Terremoto: oltre un centinaio gli sfollati a Tredozio

A Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, gli sfollati che hanno passato la notte fuori casa, nelle tende, nel palazzetto o in altre sistemazioni sono oltre un centinaio, tra cui la stessa sindaca e la sua famiglia. Il comune sull'Appennino romagnolo è quello che più ha risentito della scossa di 4.8 di ieri mattina con epicentro a Marradi, in Toscana. Le scuole del paese sono state dichiarate inagibili, ma i ragazzi, una novantina, riprenderanno regolarmente le lezioni già domani. Sono state infatti allestite nove tende dalla Protezione Civile per ospitare da subito l'attività didattica.

