Terremoto: scossa di magnitudo 5.0 in Croazia, gente scesa in strada a Trieste

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 è stata registrata in Croazia, con epicentro a Baška, nel sud-est dell'isola di Veglia, a 70 chilometri a sud di Fiume. La scossa è stata nitidamente avvertita anche in Friuli Venezia Giulia e in maniera più leggera in gran parte del nord est, Emilia-Romagna compresa. A Trieste diverse persone hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada. Secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato alle 10.47 ad una profondità di 9,3 chilometri.