Terremoto sull'Appennino, l'esperto: "Non si possono escludere altre forti scosse, sismi imprevedibili"

Un terremoto di magnitudo 4.9 ha colpito nella notte il comune di Marradi. E' successo alle 5,10 mentre la maggior parte della popolazione dormiva. Tanta la paura, come racconta chi vive in quell'area, sul versante romagnolo dell'Appennino, con la gente scesa in strada per lo spavento. L'epicentro a 3 chilometri di distanza dal centro, a una profondità di 8 chilometri. Terremoto avvertito in una zona che va da Perugia a Trento, inclusa San Marino.

"E' una zona con una storia sismica nota che, però, non arriva a magnitudo molto più forti di quelle della notte scorsa", spiega Andrea Morelli, sismologo della Sezione di Bologna dell'Ingv. Impossibile, però prevedere i terremoti, sottolinea l'esperto. Tanto che, dall'altra parte, non si può escludere la probabilità di scosse simili o più forti nelle prossime ore. Un evento più grave, nell'area, ricorda Morelli, è la crisi sismica del 1919 al Mugello. "Ci aspettiamo che le scosse continuino. Col tempo dovrebbero scemare - dice - ma non siamo in grado di effettuare una previsione certa sulla durata del fenomeno né sull'andamento esatto delle magnitudo".

Al momento non risultano danni rilevanti, come spiegato da Dario Nardella, sindaco della città metropolitana di Firenze di cui fa parte Marradi. Sempre qui lesioni a 30 edifici e chiuse, per precauzione, alcune chiese. Niente scuola in diversi Comuni. Intanto torna regolare la circolazione ferroviaria dell'alta velocità sulla linea Firenze-Bologna. Ancora in corso lo sciame sismico: interessati anche alcuni dei Comuni già colpiti dall'alluvione, come Tredozio, nel Forlivese: qui il municipio è inagibile e un uomo è salvo per miracolo dopo il crollo di una parte di soffitto in un'abitazione. A Modigliana una Rsa è stata sgomberata per precauzione. E a Brisighella controlli su tutto il territorio, in un'area martoriata dalle frane.

Nel servizio l'intervista ad Andrea Morelli - sismologo della Sezione di Bologna dell'Ingv