SISMA Terremoto: Tajani, un italiano non è ancora stato rintracciato 'Era in Turchia per lavoro. Contattati gli altri connazionali'

"L'Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma. Tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita ad entrare in contatto con lui". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

